Prinzessin Victoria von Schweden (42) lässt sich heute feiern! Die Thronfolgerin hatte erst im März ihren Namenstag zelebriert. In der Hauptstadt Stockholm versammelten sich zu diesem Anlass all ihre Fans, um den Auftritt der royalen Beauty mit ihrem Mann Prinz Daniel (45) und den Kindern Prinz Oscar (3) und Prinzessin Estelle (7) mitzuerleben. Und jetzt – vier Monate später – steht schon der nächsten Ehrentag vor der Tür: Victoria wird heute 42 Jahre alt!

Am 14. Juli 1977 um 21:45 Uhr erblickte die zweifache Mama das Licht der Welt. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt wog die Prinzessin 3.250 Kilogramm und war 50 Zentimeter groß. Damals wurde sie mit 19 Tagen das erste Mal auf Schloss Solliden, dem Sommersitz der Königsfamilie auf der Insel Öland, der Öffentlichkeit präsentiert. Und genau dahin zog es das Geburtstagskind an ihrem heutigen Ehrentag. In der Instagram-Story der Adligen ist zu sehen, wie viele Fans vor den Toren des Anwesens warten, um ihrer Kronprinzessin persönlich zu gratulieren.

Auch ihr Ehemann und die beiden Kids ließen es sich nicht nehmen, mit Victoria zusammen zu feiern. Bei strahlend schönen Wetter posierte die kleine Familie für die Fotografen. Die 42-Jährige zeigte sich dabei gut gelaunt in einem frühlingshaften Look aus einem weißen, bodenlangen Kleid mit Blumenmuster und bunten Ohrringen.

Getty Images Prinzessin Victoria bei der Verleihung des Nobelpreises in Stockholm

Getty Images Prinzessin Victoria mit ihrer Tochter Estelle an ihrem 42. Geburtstag

Getty Images Prinz Daniel, Prinzessin Estelle, Prinzessin Victoria und Prinz Oscar

