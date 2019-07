Welche der drei Ladys hat den besten Look gefunden? In der heutigen Promi Shopping Queen-Folge stellen sich Moderatorin Melissa Khalaj (30), Ex-Bachelorette Nadine Klein (33) und Senna Gammour (39) dem Fashion-Battle. Alle sollten den perfekten Style zum Motto "Shine on – kreiere einen Look mit sinnlich fließenden Stoffen wie Satin oder Seide"! Am Ende konnte sich aber nur eine den Titel sichern: Senna hat sich die Shopping-Krone geschnappt.

Senna shoppte zusammen mit zwei Freundinnen – und es wurde ganz schön chaotisch! Am Ende entschied sich die Ex-Monrose-Sängerin für eine lässige Kombination aus Blazer und Hose. Dazu gönnte sie sich noch ein sündhaft teures Styling für satte 215 Euro. Da mussten ihre Kolleginnen neidlos anerkennen: Senna hat das Motto gerockt. Nadine und Melissa gaben beide die Höchstpunktzahl. Von Guido Maria Kretschmer (54) gab es dann noch acht Zähler obendrauf und somit wurde Senna zur "Promi Shopping Queen" gekürt – und das zum dritten Mal in Folge.

2013 haute die Musikerin mit ihrem Outfit zum Thema Knackpo alle vom Hocker – genau wie drei Jahre später: Damals ging es darum, einen Handschuh perfekt in Szene zu setzen. Und Modeschöpfer Guido war total begeistert: "Das ist einer der schönsten Looks, den wir bei 'Promi Shopping Queen' jemals auf dem Laufsteg hatten!"

Thomas Lohnes / Getty Senna Gammour bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin

Andreas Rentz / Getty Senna Gammour beim Deutschen Fernsehpreis 2012

Cinamon Red / WENN.com Senna bei der "Atomic Blonde"-Premiere in Berlin

