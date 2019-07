Steffi und Stephan sind der beste Beweis dafür, dass Kuppel-Shows durchaus funktionieren können! Nachdem das Traumpaar sich in der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel kennen und lieben lernte, gaben die beiden im März nun ihre Verlobung bekannt. Ihre Hochzeit im bayerischen Stil können die Turteltauben mittlerweile kaum noch erwarten. Dabei darf ein Name auf Steffi und Stephans Gästeliste natürlich nicht fehlen: TV-Kupplerin Inka Bause (50) will sich diesen besonderen Tag nicht entgehen lassen!

Im Promiflash-Interview beim radio B2 Schlagerhammer betonte die Moderatorin jetzt, dass sie auf jeden Fall dabei sein wierde, wenn der Bauer und seine Auserwählte vor den Traualtar treten – und dafür ist ihr offenbar auch kein Aufwand zu groß! "Ich verschiebe sogar extra meinen Urlaub, meinen lang ersehnten, weil Steffi und Stephan heiraten", verriet die 50-Jährige und betonte: "Unglaublich, ein Jahr nach 'Bauer sucht Frau' wird geheiratet und das finde ich einfach grandios."

Wird der Liebesengel dem Brautpaar denn auch etwas Besonderes zur Hochzeit schenken? "Das Geschenk ist, glaube ich auch, dass ich meinen Urlaub einen Tag nach hinten verschoben habe und die Fähre nach Skandinavien erst einen Tag später nehme", witzelte Inka zunächst, beteuerte anschließend jedoch: "Aber natürlich kriegen die immer was Kleines von mir." Welches Präsent sie genau für das Brautpaar vorbereitet hat, wollte die gebürtige Leipzigerin nicht verraten.

