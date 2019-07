Jetzt ist es wohl sicher: Der ehemalige Bachelorette-Sieger Patrick Cuninka (29) ist tatsächlich wieder in festen Händen! Schon seit Anfang des Jahres wird gemunkelt, dass sich der dunkelhaarige Beau wieder verliebt hat: Ein verdächtiges Foto mit einer hübschen Blondine hatte im Februar große Wellen geschlagen. Besagte Dame teilte nun zu Patricks Geburtstag zwei süße Knuddel-Selfies, auf denen sie den TV-Star als "meine Liebe" bezeichnete!

Bei der attraktiven Lady handelt es sich um Bloggerin Fiona Villavecchia aus München. Die niedlichen Couple-Bilder teilte sie vor Kurzem in ihrer Instagram-Story: Auf dem einen ziehen die beiden eine Schnute, auf dem anderen strecken sie frech die Zunge heraus. Eines ist damit klar: Bei Patrick und Fiona stimmt die Chemie! Der Münchner teilte die Schnappschüsse ebenfalls in seiner Story. Zwar äußerten sich die beiden bisher noch nicht zu den Beziehungsgerüchten, vielleicht ist das nach diesen Fotobekenntnissen aber auch gar nicht mehr nötig.

Aktuell befindet sich das vermeintliche Paar in Barcelona – dort feierte es an einer langen Tafel und mit sensationellem Ausblick in Patricks Geburtstag hinein. Ihre knapp 41.000 Follower nahm Fiona dabei in ihrer Insta-Story mit. Dort postete sie außerdem ein Foto von Patrick, das sie schlicht und einfach mit einem niedlichen Herz versah.

Getty Images Patrick Cuninka, "Die Bachelorette"-Sieger von 2015

Anzeige

Instagram / patrick_cuninka Patrick Cuninka und Fiona Villavecchia

Anzeige

Instagram / patrick_cuninka Patrick Cuninka in Barcelona im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de