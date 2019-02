Ist Patrick Cuninka (28) immer noch Single? Vergangenen Sommer jedenfalls war er solo unterwegs. Nachdem seine Beziehung zur Ex-Bachelorette-Beauty Alisa (30) in die Brüche gegangen war und sich auch die Verlobung mit Denise Kappès (28) in Luft aufgelöst hatte, gab es keine Frau mehr in seinem Leben. Bis jetzt? Patrick scheint wieder vergeben zu sein – das deutet zumindest sein aktueller Social-Media-Post an!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte Patrick ein Foto von sich neben vielen Koffern an einem Flughafen – er ist aber nicht allein: Auf dem Bild schmiegt sich ganz vertraut eine Blondine an den 28-Jährigen. Handelt es sich etwa um seine neue Freundin? Wenn ja, weicht der Personal Trainer von seinem üblichen Beuteschema ab: Seine Ex-Freundinnen Alisa und Denise waren nämlich dunkelhaarig!

Patricks Verflossene hatten in Sachen Beziehung Glück und sind mittlerweile wieder vergeben. Erst Anfang 2019 hatte Alisa ihr offizielles Liebes-Outing mit ihrem aktuellen Freund. Denise ist seit einigen Monaten happy mit ihrem Tim. Wurde nun auch Patrick von Amors Liebespfeil getroffen? Was denkt ihr? Stimmt ab!

Getty Images Patrick Cuninka, "Die Bachelorette"-Sieger von 2015

Instagram / alisaxofficial Alisa Persch, Ex-Bachelorette

Instagram / timdenise.twoofakind Denise Kappès mit Tim

