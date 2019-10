Zwischen Patrick Cuninka (29) und seiner Freundin Fiona Villavecchia scheint die Chemie zu stimmen! Während die Beziehung mit Ex-Bachelorette Alisa (31) in die Brüche gegangen ist und auch die Liebe zu Denise Kappés (29) keine Zukunft hatte, scheint er nun in der Bloggerin seinen Fels in der Brandung gefunden zu haben. Auf Social Media postet der Personal Trainer nun ein seltenes Pärchen-Foto mit seiner Liebsten!

Via Instagram teilt der 29-Jährige ein Bild, auf dem er mit seiner Herzdame auf dem Oktoberfest in traditioneller Tracht zu sehen ist. Er kommentiert den Beitrag mit dem Wort "Prost!" und fügt noch ein Herzchen-Symbol hinzu. Im Kommentarfeld geht das Turteln, was nicht nur auf dem Foto erkennbar ist, weiter. Die Beauty hinterlässt ihrem Schatz zwei Herz-Emojis. Darauf reagiert der ehemalige Bachelorette-Gewinner prompt mit einem Kuss-Emoticon. Das Strahlen der Verliebten hinterlässt auch bei seiner Community einen bleibenden Eindruck. "Ihr seht so wundervoll zusammen aus", kommentiert eine Followerin.

Seit Beginn des Jahres sind der Wahl-Münchner und seine Partnerin unzertrennlich. Anfangs wollten sie die Beziehung nicht öffentlich machen. Mehrere Indizien sprachen in den sozialen Netzwerken der beiden jedoch dafür, dass zwischen ihnen mehr ist als nur Freundschaft. Im Juli machten sie mit einem Foto-Post ihr kleines Geheimnis endlich offiziell.

Instagram / patrick_cuninka Ex-Bachelorette-Gewinner Patrick Cuninka und seine Freundin Fiona Villavecchia

Instagram / patrick_cuninka Fiona Villavecchia und Patrick Cuninka in Barcelona

Instagram / patrick_cuninka Patrick Cuninka und Fiona Villavecchia

