Jay Khan (37) schwebt im siebten Himmel! Nachdem die letzten Beziehungen des früheren US 5-Stars in den vergangenen Jahren immer wieder auseinandergegangen waren, überraschte der Musiker seine Fans zuletzt mit süßen News: Der Songwriter ist wieder in festen Händen. Ein Foto seiner neuen Herzdame veröffentlichte Jay bisher nicht – doch nun dürfen sich seine Bewunderer freuen: Der Sänger zeigt jetzt stolz seine Freundin!

Was für ein niedlicher Schnappschuss! Auf seinem Instagram-Account teilte der Brite am Mittwochabend das erste Bild mit seiner Partnerin. Liebevoll geben die beiden sich einen Kuss, während die noch unbekannte Blondine auf Jays Schoss sitzt. Zu der Aufnahme schrieb der 37-Jährige total verknallt: "Amor", zu Deutsch "Liebe" – mehr Worte braucht dieser verkuschelte Anblick auch nicht.

Die Follower des "Casanova"-Interpreten waren begeistert von dieser Liebes-Offensive – und auch Jays Promi-Bekanntschaften zeigten ihre Unterstützung. Moderatorin Susanne Klehn (38) versah den Post mit drei Applaus-Emojis, Influencerin Chany Dakota schickte ihrem Kumpel sogar mehrere Smileys mit Herz-Augen.

P.Hoffmann/WENN.com Jay Khan bei der Künstler gegen Aids Gala 2018

Instagram / jaykhanmusik Jay Khan, Schlagersänger

Getty Images Jay Khan 2015 in Düsseldorf

