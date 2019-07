Sie hat offenbar eine Vorliebe für sexy Rosen-Boys! Gestern Abend flimmerte die erste Folge der neuen Bachelorette-Staffel über die deutschen Fernsehbildschirme. Doch für Rosenanwärter Sebastian Mansla war die Buhlerei um das ehemalige GNTM-Model Gerda Lewis (26) nur von kurzer Dauer. Denn weil er vor der Sendung etwas mit Gerdas bester Freundin Doreen Petrova hatte, schickte die Blondine ihn direkt wieder auf die Heimreise. Und noch ein weiterer Ex-Teilnehmer des Flirtformats kam Doreen in der Vergangenheit offenbar nahe: Ein Pic im Netz zeigt die Influencerin beim heißen Posing mit Rafi Rachek, der 2018 um Nadine Kleines (33) letzte Rose gekämpft hatte.

Auf Rafis Instagram-Profil gibt es das sexy Bild zu sehen, auf dem der Kölner mit Gerdas Freundin im August 2018 zu sehen ist. Wenig Stoff, ganz viel Haut und Körpernähe – im traumhaften Meer von Cala Ratjada scheint es zwischen den beiden gewaltig geknistert zu haben. "Schaut euch mal dieses türkisblaue Wasser an, ich habe noch nie so einen perfekten Ausblick gehabt", schreibt Rafi zu dem Foto, auf dem er ganz offensichtlich das Mega-Bikini-Dekolleté der blonden Beauty bestaunt. Doch das ist noch nicht alles.

So gibt es nicht nur eine Connection zwischen Gerdas bester Freundin und dem ehemaligen Rosenkavalier: Rafi und Doreens Bachelorette-Flirt Nummer zwei, Sebastian, scheinen ziemlich gut miteinander befreundet zu sein. Fotos im Netz zeigen die beiden Muskelboys bei gemeinsamen Unternehmungen. Ob Chillen am Pool, Trainieren im Gym oder Feiern am Ballermann – Rafi und Sebastian sind wirklich überall zusammen unterwegs.

Instagram / doooreen_/ Gerda Lewis' beste Freundin Doreen Petrova

Anzeige

Instagram / rafirachek/ Ex-Bachelorette-Kandidat Rafi Rachek

Anzeige

Instagram / sebastianmansla/ Bachelorette-Kandidat Sebastian Mansla

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de