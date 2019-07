Endlich plaudert Shay Mitchell (32) ganz offen über ihre Schwangerschaft! Ende Juni ließ die einstige Pretty Little Liars-Darstellerin die Baby-Bombe platzen: Sie und ihr Freund Matte Babel (38) werden zum ersten Mal Eltern. Die Schauspielerin dürfte aktuell sogar schon über den sechsten Monat hinaus sein. Nun enthüllte sie den traurigen Grund dafür, warum sie die freudige Nachricht erst so spät mit der Öffentlichkeit geteilt hat!

"Ich habe mich entschieden, mit der Verkündung wegen des ersten Males zu warten", offenbarte die 32-Jährige in ihrer neuen YouTube-Serie Almost Ready und fügte hinzu: "Es lief nicht so, wie ich es mir erhofft hatte, und es war extrem schwer." Mit diesen Worten deutete die US-Amerikanerin ihre erste Schwangerschaft an: Im Januar hatte sie verraten, dass sie im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt erlitten hatte.

Damals veröffentlichte Shay ein Ultraschallbild ihres ungeborenen toten Babys und schrieb dazu: "So viele von euch haben mich in meiner dunkelsten Zeit aufgebaut – in einer, die letztes Jahr passierte, nachdem ich eine Fehlgeburt hatte und mein Wunschbaby verlor."

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell und ihr Freund Matte Babel

Getty Images Shay Mitchell im Juni 2019

Actionpress/ enewsimage Shay Mitchell, Schauspielerin



