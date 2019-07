Chryssanthi Kavazi (30) rockt den Mama-Look! Im kommenden Herbst ist es so weit: Das erste gemeinsame Kind der GZSZ-Darstellerin und ihrem Mann Tom Beck (41) wird das Licht der Welt erblicken! Dass die Geburt in wenigen Wochen ansteht, ist deutlich zu sehen: Ihr hübscher Babybauch ist jetzt kugelrund – und Chryssanthi weiß ganz genau, wie sie ihn perfekt in Szene setzt!

Auf Instagram teilte sie nun einen Schnappschuss von ihrem stylischen Schwanger-Outfit: Auf dem Bild trägt Chryssanthi ein luftiges, langärmliges Maxikleid mit Tiger-Print, das ihre Babykugel elegant umschmeichelt. Ein Samt-Haarreif und eine braune Ledertasche machen den Look komplett. Durch den leicht durchsichtigen Stoff blitzt zwar der BH durch, doch im Fokus steht auf jeden Fall der wohlgeformte Bauch der Schauspielerin, auf den sie stolz eine Hand legt.

Erst Anfang des Monats hatte sich Chryssanthi im Promiflash-Interview darüber geärgert, wie schwer es mit fortschreitender Schwangerschaft ist, modische Kleidung zu finden: "Ich hab gemerkt, dass Umstandsmode eher funktional ist und nicht so richtig schön. Das finde ich so ein bisschen schade." Doch hier ist der 30-Jährigen das Styling ja wohl absolut gelungen!

Actionpress/ Krick, Jens Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei der "Kroos"-Premiere in Köln

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Star

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de