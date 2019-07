Eine Stilikone im Miniaturformat! Im Dezember 2017 erblickte die erste gemeinsame Tochter von Hanna Weig (23) und Jörn Schlönvoigt (32) das Licht der Welt. Die kleine Delia (1) ist seither der ganze Stolz des Ehepaares. Besonders Mama Hanna liebt es, putzige Schnappschüsse von ihrem Kind in den sozialen Medien zu teilen. Mit ihrer jüngsten Bilderstrecke der Einjährigen beweist die Model-Mutti nun erneut: Delia ist schon jetzt eine richtige Trendsetterin!

Auf Instagram postete die 23-Jährige nun wieder superknuffige Aufnahmen ihres Mädchens in modischen Klamotten: Delia posiert auf den Schnappschüssen in einem rosa Rüschenkleid mit einer großen Muschelkette – eine farblich abgestimmte Mini-Handtasche und weiße Sneaker mit pinken Bommeln runden den Look ab. Sogar die Haare der kleinen Maus waren für das Shooting mit ihrer Mama extra zu einem frechen Dutt gestylt. "Babys Outfit des Tages. Du wächst so schnell, mein kleines Baby", kommentierte Hanna die Aufnahme.

Doch Delia interessiert sich nicht nur für Mode – der Knirps ist auch ein richtiger Wirbelwind: "Seitdem Delia laufen kann, hat sich alles komplett verändert zu Hause. Man muss jetzt noch mehr aufpassen. Wir haben natürlich alles abgeklebt, alle Ecken und Kanten, damit sie nicht dagegen stößt", offenbarte Papa Jörn vor Kurzem im Promiflash-Interview.

Instagram / hannaweig Delia Schlönvoigt, Tochter von Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt

Instagram / hannaweig Delia Schlönvoigt, Tochter von Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und Delia Schlönvoigt

