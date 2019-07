Sie gönnt sich eine kleine Auszeit! Die neue Gesangs-Show The Masked Singer fesselt zurzeit die deutschen TV-Fans. Auch Susan Sideropoulos (38) war Teil der beliebten Sendung – sie wurde in der zweiten Folge demaskiert und steckte bis dahin in dem Kostüm des Schmetterlings. Jetzt erholt sich die Schauspielerin offenbar von den aufregenden Wochen: Im Netz teilte sie nun einige Schnappschüsse aus ihrem Familien-Urlaub!

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine nun gleich zwei Urlaubs-Pics: Auf einem der beiden Fotos schmiegt sich ihr Ehemann Jakob Shtizberg ganz verliebt von hinten an die ehemalige GZSZ-Darstellerin, während die beiden vor einer Stein-Mauer und einer großen Hecke stehen. Dazu strahlen die beiden Turteltauben bis über beide Ohren und scheinen überglücklich zu sein. Den zweiten Schnappschuss hat Susan dagegen womöglich selbst aufgenommen: Auf diesem schlendert ihr Liebster mit den beiden gemeinsamen Söhnen durch eine Gasse.

Wie happy Susan über ihr Familienglück ist, machte die Hamburgerin bereits im Dezember vergangenen Jahres klar. Damals sprach sie mit Promiflash über das jüdische Chanukka-Fest: "Es ist ein Fest der Lichter, es geht um Familie und es geht um ein Wunder, das wir zelebrieren. Es geht einfach nur ums Beisammensein", zeigte sich die 39-Jährige damals voller Vorfreude auf die Zeit mit ihren Liebsten.

ActionPress Susan Sideropoulos bei der Premiere von "Aladdin" in Berlin

Instagram / susan_sideropoulos Jakob Shtizberg mit seinen beiden Söhnen

ActionPress Susan Sideropoulos im April 2019

