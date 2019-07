Fans von Let's Dance müssen jetzt ganz stark sein! Schon seit Monaten freuen sich die Zuschauer der beliebten Tanzshow auf ein ganz besonderes Ereignis. Zum allerersten Mal geht die Show auf Tour – und zwar abseits des üblichen TV-Rummels in den größten Konzerthallen Deutschlands. Welche Profis und Promis mit von der Partie sein werden, darüber ist bisher nur wenig bekannt. Doch eine Neuigkeit schockt nun sowohl die Tanz-Kollegen als auch die Fans: Die Tour wird ohne "Let's Dance"-Liebling Ekaterina Leonova (32) stattfinden!

Seit Jahren zählt die gebürtige Russin zum Stamm-Cast des TV-Formats, umso überraschender ist es nun, dass sie bei den Auftritten abseits der Kameras nicht dabei sein wird. Auf Instagram schreibt Ekat: "Um allen Spekulationen vorweg den Wind aus den Segeln zu nehmen, es liegt nicht an meiner Aufenthaltserlaubnis, an meinem zukünftigen Job oder an einem angeblichen Gesundheitszustand." Zu den tatsächlichen Gründen für ihre Nicht-Teilnahme äußert sie sich aber nicht.

Tatsächlich hatte es zuletzt Gerüchte gegeben, der ehemaligen "Let's Dance"-Partnerin von Pascal Hens (39) drohe eine Abschiebung. Ob sich diese Situation inzwischen aufgeklärt hat – dazu bietet Ekaterina kein Update.

Actionpress/ Christoph Hardt / Future Image Ekaterina Leonova und Pascal Hens, "Let's Dance"-Sieger 2019

Gregorowius, Stefan / ActionPress Joachim Llambi und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Tänzerin

