Sie akzeptiert sich so, wie sie ist! Perrie Edwards (26) ist für viele seit ihrem großen Durchbruch nach ihrer X Factor-Teilnahme ein riesiges Vorbild. Gemeinsam mit ihren Little Mix-Kolleginnen steht die Britin für Frauenpower pur! Was viele sicher nicht ahnen: Die Sängerin ist nicht ganz zufrieden mit sich selbst – und das wegen einer Narbe. Aber genau die zeigte Perrie jetzt stolz im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 26-Jährige gleich mehrere Schnappschüsse von sich in ihrem Outfit-of-the-Day-Look. Ihre langärmelige weiße Bluse war bauchfrei – und gab daher auch den Blick auf ihre Narbe frei, die sie seit ihrer Kindheit hat. Bereits vor einigen Jahren soll Perrie laut Daily Mail im Gespräch mit dem Now Magazine über ihren vermeintlichen Makel gesprochen haben: "Mein größter Körper-Komplex ist meine Narbe an meinem Bauch. Als ich klein war, war meine Speiseröhre zu klein, also musste ich sie operieren lassen, damit ich richtig essen konnte." Sie habe viele OPs über sich ergehen lassen müssen, deshalb präsentiere sie ihre Narbe nicht so gern.

Ob ihr Liebster Alex Oxlade-Chamberlain (25) ihr die Selbstzweifel nehmen konnte? Bereits seit über zwei Jahren sind die Musikerin und der Fußballer verliebt. "Er ist wahre Perfektion. Nicht zu viel, nicht zu anhänglich und nicht zu cool für die Welt", schwärmte Perrie vor Kurzem im Notion Magazine-Interview.

