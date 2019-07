Hailey (22) und Justin Bieber (25) schweben auf Wolke sieben! Seit knapp einem Dreivierteljahr sind das Model und der Sänger verheiratet. Trotz einiger Hochs und Tiefs wirken die Turteltauben seit der Eheschließung unzertrennlich – und zeigen ihre Gefühle immer wieder mit Postings im Netz. Via Social Media hat der Biebs nun erneut einen Schnappschuss seiner Frau mit einer niedlichen Liebeserklärung geteilt.

Auf seinem Instagram-Account postete Justin am Samstagmorgen eine Detailaufnahme seiner Liebsten. Neben ihrem roten Kussmund springt dem Betrachter Haileys Schmuck ins Auge: Die 22-Jährige trägt eine Reihe an Ketten, darunter eine Statement-Kette mit dem Schriftzug "Bieber". Die Aufnahme betitelte Justin: "Ich liebe dich so sehr!" Seine Partnerin kommentierte: "Du bist mein Lieblingsmensch auf dieser Erde, ich bin eine sehr glückliche Frau!"

Ende Juni hatte Justin online schon einmal seinen Emotionen freien Lauf gelassen: Zu einem Selfie mit Hailey verfasste der "Love Yourself"-Interpret ein rührendes Statement: "Zeit allein mit dir erfrischt meine Seele. Du bist so außerhalb meiner Liga und das ist okay für mich! Du bist mein und ich bin dein!"

Instagram / justinbieber Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber, Juli 2019

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

