Süße Neuigkeiten von Anna Hofbauer (31): Nachdem sie Anfang des Jahres noch ihren Kinderwunsch geäußert hatte, bekommt die Ex-Bachelorette jetzt ihr erstes Baby mit ihrem Partner Marc Barthel (29)! Bis die 31-Jährige und der Soap-Star ihren Spross zum ersten Mal in die Arme schließen können, dauert es auch nicht mehr allzu lange – denn wie am Samstagabend bekannt wurde, ist sie bereits im fünften Monat schwanger. Annas Fans freuen sich nun riesig für die Mami in spe!

Via Instagram ließen ihre Supporter ihr jetzt rührende Botschaften zukommen: "Herzlichen Glückwunsch, Anna, ihr werdet so tolle Eltern sein" und "Juhu! Alles Liebe zur Schwangerschaft!", freuten sich zwei Abonnenten für die werdende Mutter. Zu ihren Nachwuchs-News hat die Sängerin bisher noch kein Statement im Netz abgegeben – auch auf ein Foto von ihrem Babybauch müssen ihre Follower wohl noch etwas warten.

Doch wie hat Anna es eigentlich geschafft, ihre Schwangerschaft so lange vor ihren Abonnenten zu verheimlichen? Ganz einfach: In den vergangenen Wochen postete sie lediglich Bilder, auf denen sie entweder nur von hinten oder lediglich bis zur Brust zu sehen war – ihren Bauch hielt sie stets geschickt verborgen! Glaubt ihr, sie wird bald ein erstes Foto von ihrer Babykugel posten? Stimmt ab!

Getty Images Anna Hofbauer

ActionPress/Christopher Tamcke/Future Image Anna Hofbauer im April 2019

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, ehemalige Bachelorette

