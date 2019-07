Es ist die Baby-Überraschung des Abends: Anna Hofbauer (31) und Marc Barthel (29) freuen sich auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs. In den vergangenen Tagen wurde das Paar in Berlin gesichtet und dabei fiel besonders der Bauch der Schauspielerin ins Auge. Wie ihr Management kurz darauf bestätigte, ist wirklich ein Kind unterwegs – und das war schon bei einem Termin vor ein paar Wochen mit an Bord!

Mitte April wurde die 31-Jährige am Set der ZDF-Fernsehserie "Notruf Hafenkante: Die Pokerprinzessin" fotografiert. Das Shooting fand am 11. April im City Sporthafen von Hamburg statt – zu diesem Zeitpunkt trug Anna, die aktuell laut ihrem Management im fünften Monat schwanger ist, das Baby wohl also schon unter ihrem Herzen. Auch wenn die gelernte Musicaldarstellerin auf den Bildern einen weiten Mantel trägt, verhüllte der damals noch nicht viel, denn der Termin dürfte kurz nach dem Beginn der Schwangerschaft gelegen haben.

Auf ihrem Instagram-Kanal spielte Anna dagegen ein süßes Versteckspiel mit ihren Fans. Die Schnappschüsse der vergangenen Tage und Wochen zeigten die ehemalige Bachelorette nie in einer Ansicht, in der man ihren Bauch hätte erkennen können! Ob nun also bald das erste Foto mit Babykugel folgt?

ActionPress/Christopher Tamcke/Future Image Marc Barthel und Anna Hofbauer im April 2019 bei einem Foto-Shooting in Hamburg

Anzeige

ActionPress/Christopher Tamcke/Future Image Anna Hofbauer bei einem Fototermin im Hamburger Hafen, April 2019

Anzeige

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, ehemalige Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de