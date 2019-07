Willi Herren (44) will kein Blatt vor den Mund nehmen! Am 23. Juli zieht der Ballermannstar mit seiner Ehefrau Jasmin in Das Sommerhaus der Stars ein. Dort werden die Herrens auf sieben weitere VIP-Duos treffen, mit denen sie dann um den Titel "Promipaar des Jahres" kämpfen. Willi ist ein alter Reality-TV-Hase und konnte durch Promi Big Brother, Dschungelcamp und Co. schon einiges an Erfahrung sammeln. In den Shows eckte er allerdings nicht nur einmal mit seiner Konkurrenz an. Im Sommerhaus will der 44-Jährige dies nicht anders machen!

Willi trägt sein Herz bekanntermaßen auf der Zunge. Im Interview mit RTL stellt er daher schon jetzt klar, dass er sich seine Meinung in der Sendung daher auch nicht verkneifen werde. "Wenn es ungerecht zugeht, da bin ich dann auf jeden Fall der Erste, der dazwischen geht. Ungerechtigkeiten und Lästereien gibt es bei mir nicht", machte er deutlich. Auch wenn er in anderen Sendungen selbst als "Lästerschwester" bezeichnet worden sei – dieses Risiko wolle er gern noch einmal eingehen. "Wenn mir etwas auf den Sack geht, dann sage ich das auch und sage es den Leuten ins Gesicht und mache das nicht hinter dem Rücken der Personen!", so der Reality-TV-Darsteller.

Willi und Jasmin gehen mit ziemlich viel Ehrgeiz an die Sache heran – für den Sänger kommt eine der hinteren Platzierungen nicht infrage: "Wir wollen ins Finale und das wäre schon ein toller Titel: Das Promipaar 2019 Jasmin und Willi. Ich habe schon bei vielen ähnlichen Formaten mitgemacht und wurde fast immer Dritter. Jetzt will ich aber auch mal etwas gewinnen", gab sich Willi kämpferisch.

ActionPress Willi Herren im Mai 2018

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jasmin und Willi Herren

Anzeige

WENN.com Willi Herren, Schlagersänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de