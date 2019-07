Ireland Baldwin (23) ist zurück! Die Cousine von Hailey Bieber (22) machte sich im vergangenen Jahr nicht nur als Model, sondern vor allem als Skandalnudel einen Namen. Regelmäßig sorgte die freizügige Blondine mit Nacktaufnahmen für Schlagzeilen! In den vergangenen Monaten wirkte es nun aber, als hätte die Tochter von Alec Baldwin (61) und Kim Basinger (65) einen Imagewandel vollzogen – auf ihren Social-Media-Kanälen präsentierte sich Ireland plötzlich ungewohnt brav. Jetzt kehrte die Schönheit jedoch zu alten Mustern zurück und verzichtete nahezu gänzlich auf Kleidung!

Dieser Schnappschuss dürfte bei ihren Instagram-Followern für Schnappatmung gesorgt haben! Auf der Aufnahme steht die 23-Jährige mit dem Rücken zur Kamera und blickt vor sich von einem hoch gelegenen Balkon aus über die New Yorker Skyline. Auf die Wolkenkratzer wird beim Anblick von Irelands sexy Kehrseite aber wohl kaum einer achten: Sie trägt auf dem Bild lediglich einen knappen hautfarbenen G-String, High Heels und einen Handtuchturban und stiehlt damit selbst dem Big Apple die Schau!

Mit dem Posting bedankte sich die Kalifornierin für ihren Aufenthalt in dem New Yorker Stadthotel, stellte allerdings auch scherzhaft fest: "Ich werde hier zwar vermutlich nie wieder reingelassen, aber das ist schon ok." Was sagt ihr zu der Aufnahme? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin, Model

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Tochter Ireland

David Becker/Getty Images for iHeartMedia Ireland Baldwin, Model

