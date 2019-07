Menowin Fröhlich (31) will seine Vergangenheit endgültig hinter sich lassen! Nach seiner Teilnahme bei DSDS machte der Sänger lange Zeit nur noch Negativschlagzeilen. Grund dafür war vor allem der Kampf mit seiner Rauschmittelsucht – immer wieder begab sich der Musiker deshalb in Behandlung. Mithilfe einer Langzeittherapie scheint dem Familienvater im Mai vergangenen Jahres nun allerdings der Neustart gelungen zu sein. Mit seinem Einzug in die Villa von Das Sommerhaus der Stars will er jetzt auch der ganzen Welt zeigen: Aus ihm ist inzwischen ein ganz neuer Mensch geworden!

Wie der 31-Jährige im Interview mit RTL verriet, möchte er im Rahmen der Sendung auch den Zuschauern beweisen, dass er sein altes Ich hinter sich gelassen hat. "Aber [ich will es] nicht nur zeigen, ich will, dass sie das spüren. Man kann ja viel reden. Ich würde mir wünschen, dass man sieht, spürt und fühlt: Das ist ein anderer", erklärte der gebürtige Münchner. Doch obwohl er den Drogen mittlerweile komplett entsagt hat, wird ihn seine Sucht nie ganz loslassen. "Das ist eine Geschichte, mit der muss man leben. Man kann nur lernen, damit umzugehen", musste Menowin einräumen.

Seine Frau Senay helfe ihm jedoch dabei, Tiefschläge zu überwinden und seiner Sucht nicht nachzugeben. Zusammen wollen sie jetzt auch die Herausforderungen im Sommerhaus meistern. Als Belohnung würde dem Paar am Ende eine stolze Gewinnsumme von 50.000 Euro winken.

Instagram / menowin_official Sänger Menowin Fröhlich

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Senay Ak und Menowin Fröhlich

Anzeige

Facebook / Menowin Fröhlich Senay und Menowin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de