Das Sommerhaus der Stars steht in den Startlöchern! Am kommenden Dienstagabend wird der Kampf der Promipaare eröffnet: Michael Wendler (47), Freundin Laura (18), Elena Miras (27), Mike Heiter und viele weitere deutsche Celebrities kämpfen in der Show in verzwickten Spielen um den Titel. Der glückliche Gewinner erhält schlussendlich 50.000 Euro – doch das Preisgeld garantiert keine glückliche Zukunft: Nur eins von den drei vergangenen Siegerpärchen ist heute noch verliebt!

Wir erinnern uns zurück: Im August 2017 hatte Xenia Prinzessin von Sachsen (32) gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund Rajab Hassan (29) Luftsprünge gemacht, als sie den harten Kampf im Sommerhaus für sich entscheiden konnten. Nur sechs Monate später war aber alles aus – die Blondine und der Berliner trennten sich nach acht Jahren Liebe. Sehr viel drastischer verlief dahingegen die Trennung von Nico Schwanz (41) und Saskia Atzerodt (27): Schon kurz vor der Ausstrahlung ihres ersten TV-Auftritts gingen das Model und die Ex-Bachelor-Kandidatin getrennte Wege. Der Heiratsantrag des 41-Jährigen im Finale wurde jedoch trotzdem noch gezeigt – und wurde mitten im Rosenkrieg des Ex-Paars besonders aufmerksam von den Fans verfolgt.

2018 begeisterten dann Uwe (49) und Iris Abel (51) die Zuschauer des Formats: Das Bauer sucht Frau-Pärchen zeigte sich bodenständig, teamfähig und über beide Ohren verliebt – und durfte sich am Ende über die 50.000 Euro freuen. Auch ein Jahr nach der Show sind die beiden noch glücklich verheiratet. "Ich liebe ihre rehbraunen Augen. Davon kann ich nie genug kriegen!", schwärmte der Landwirt erst kürzlich im Promiflash-Interview von seiner Frau.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

AEDT / WENN.com Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan im August 2016

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Saskia Atzerodt und Nico Schwanz, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2017

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Uwe und Iris Abel, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de