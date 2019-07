Popo-Kniff im Liebes-Rausch: Der US-Sänger Justin Bieber (25) und seine Liebste Hailey (22) sind seit knapp einem Dreivierteljahr schon Mann und Frau. Seitdem durchleben die Jungstars etliche Höhen und Tiefen. Doch in letzter Zeit scheint etwas Ruhe in die Ehe der beiden Teenie-Idole eingekehrt zu sein. Immer wieder zeigen sie sich sehr verliebt – ein Fotograf nahm jetzt sogar eine Geste der etwas anderen Art von Justin auf.

Ein Paparazzi-Pic zeigt, wie Hailey gerade in einen Van einsteigen will und Ehemann Justin ihr beherzt in den Po kneift. Die beiden verbringen gerade Zeit bei der Zoe Church Convention in West Hollywood. Womöglich nicht gerade das beste Umfeld für derartige Liebesbekundungen, aber der "Baby"-Interpret scheint in bester Laune zu sein.

Justin selbst hatte vor kurzem eine eher unangenehme handgreifliche Begegnung. Beim Verlassen eines Fitnessstudios wollten Trainer ihm einen sicheren Exit ermöglichen. Beim Freimachen des Weges traf ihn aus Versehen der Arm eines Sportlers hart am Kopf.

MEGA Hailey und Justin Bieber in Miami

Actionpress/ Juliano/X17online.com Justin und Hailey Bieber im Mai 2019

AZ-Juliano/X17online.com/ActionPress Justin und Hailey Bieber 2019 in West Hollywood

