Lässt Sarah Hyland (28) ihr Liebesglück von einem Internettroll trüben? Der Modern Family-Star verkündete vergangenen Mittwoch eine zuckersüße Nachricht: Sarah und ihr Freund Wells Adams (35) haben sich verlobt! Stolz präsentierte die Schauspielerin ihren hochkarätigen Klunker im Netz – zum Unmut eines Followers. Dieser beschimpfte die US-Amerikanerin für ihre, in seinen Augen, prahlerische Darstellung. Sarah setzte sich nun gegen den Hater zur Wehr!

Auf den User-Kommentar "Der Preis für die abscheulichste, verlobte Idiotin geht an dich" konterte die 28-Jährige auf Instagram: "Oh mein Gott, ich will diesen Preis. Woher wusstest du das?" Auch von ihren Fans bekam die brünette Beauty nach diesem Angriff Rückendeckung: "Was zur Hölle ist los mit dir? Sarahs Ring ist wunderschön, da ist nichts Widerwärtiges dran", griff ein Follower den Hater direkt an.

Sarah lässt sich von dieser negativen Aussage anscheinend nicht aus der Ruhe bringen – wieso auch? Schließlich zeigten sich sonst alle total begeistert von der anstehenden Hochzeit der Turteltauben. So etwa auch ihre "Modern Family"-Kollegin Julie Bowen (49): "Ich sterbe! Könnte nicht glücklicher sein, als ob du mein eigenes Fleisch und Blut wärst."

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland und Wells Adams

Anzeige

Getty Images Wells Adams und Sarah Hyland 2018 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Julie Bowen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de