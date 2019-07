Ist Khloe Kardashian (35) etwa König der Löwen-Fan? Seit dem 17. Juli läuft das Remake des Zeichentrick-Klassikers in den deutschen Kinos. Über 840.000 Menschen sahen sich das Real-Life-Spektakel bereits am ersten Wochenende an. Auch die Reality-TV-Darstellerin scheint die Geschichte bestens zu kennen: Mit einem neuen Mutter-Tochter-Posting mit Baby True Thompson (1) erinnert Khloe jetzt an eine weltberühmte Szene aus dem Disney-Streifen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Blondine einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit True im Urlaub auf Bali zeigt. Mit einem breiten Grinsen hebt die Designerin ihre Kleine in die Luft, während im Hintergrund malerisch die Sonne untergeht. Die Pose ist nicht ganz unbekannt: Zu Beginn des "König der Löwen"-Originals hält Affe Rafiki den Nachwuchs-Löwen Simba ganz genauso hoch – und präsentiert ihn damit dem Königreich.

In der Neuverfilmung von "König der Löwen" taucht die besagte Szene wieder auf. Anstelle der Zeichentrick-Charaktere von 1994 dürfen sich die Zuschauer der Real-Version über beinahe naturgetreu animierte Tiere freuen.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian (rechts) und ihre Tochter True Thompson

ActionPress Bekannte Filmszene aus "König der Löwen", 1994

The Walt Disney Company Zazu und Simba in der Real-Verfilmung von "Der König der Löwen"

