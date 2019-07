Rührender TV-Tribut für Luke Perry (✝52)! Der Tod des Beverly Hills, 90210-Stars schockte im März 2019 ganz Hollywood. Um ihrem geschätzten Kollegen ein Denkmal zu setzen, haben sich die Macher der Erfolgsserie Riverdale jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht. Es wird eine Folge zu Ehren von Luke geben. Mit von der Partie wird auch seine langjährige Kollegin und enge Freundin Shannen Doherty (48) sein.

Roberto Aguirre-Sacasa, Produzent der Serie "Riverdale", verkündete auf der Comic-Con in San Diego die Nachricht: Die erste Episode der vierten Staffel wird eine Sonderfolge sein, die es so noch nie gab. Roberto erklärte, man werde "Perrys bleibendes Vermächtnis und die tiefen Spuren, die seine Figur in der gesamten Serie hinterlassen hat, widerspiegeln". Luke spielte Fred Andrews, den Vater der Hauptfigur Archie (KJ Apa, 22). Zudem enthüllte Roberto, dass keine Geringere als Shannen eine Gastrolle übernehmen wird. Luke habe sich seit der ersten Staffel gewünscht, dass sie einmal mit ihm für "Riverdale" vor der Kamera steht. "Wir haben Shannen gebeten, eine zentrale, hochemotionale Rolle zu spielen. Sie hat das Drehbuch gelesen und sagte sofort Ja."

Via Instagram meldete sich die 48-Jährige selbst zu Wort: "Ich fühle mich sehr geehrt, Luke in 'Riverdale' würdigen zu dürfen. Die Art, wie diese Show sein Andenken ehrt, ist wunderschön. Er wird vermisst. Heute. Morgen. Für immer." Die Tribut-Folge wird im Oktober unter dem Titel "Kapitel 58: In Memoriam" beim US-Sender The CW ausgestrahlt.

Getty Images Luke Perry im Mai 2016

Everett Collection, Inc. / ActionPress Shannen Doherty und Luke Perry in "Beverly Hills, 90210"

Getty Images Shannen Doherty bei einem Event, 2014

