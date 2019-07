XXL-Diamant für Scarlett Johansson (34)! Im Mai wurde bekannt, dass der Saturday Night Live-Autor Colin Jost (37) der Schauspielerin nach zwei Jahren Beziehung die Frage aller Fragen gestellt hat. Zwei Monate später hat Scarlett das große Geheimnis um den Verlobungsring nun endlich gelüftet. Bei ihrem Auftritt auf der ComicCon in San Diego präsentierte sie erstmals das Schmuckstück, das alle in Staunen versetzte.

Colin ließ sich offensichtlich beim Ringkauf nicht lumpen. An Scarletts Finger funkelte ein riesiger gelber Diamant. Farbige Edelsteine wie dieser sind äußerst selten. Weiterer Hingucker: Die Ringschiene ist nicht etwa klassisch in Gold oder Silber gehalten, sondern schwarz. Schmuck-Experten schätzen, dass es sich bei dem auffälligen Exemplar um eine Kreation von James de Givenchy handelt. Der Franzose ist dafür bekannt, mit außergewöhnlichen Materialien wie Stahl oder Gummi zu arbeiten und besonders seltene Diamanten zu verwenden. Die Schmuck-Website The Adventurine schätzt den Wert des Rings auf rund 400.000 Dollar, umgerechnet etwa 357.000 Euro.

Erst im vergangenen Monat wurde auf der Instagram-Seite des Schmuckdesigners das Foto eines Ringes gepostet, der dem von Scarlett extrem ähnlich sieht. Wie gefällt euch Scarletts Verlobungs-Klunker? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost bei den Emmy Awards im September 2018

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

Getty Images Scarlett Johansson mit Colin Jost auf der "Avengers: Endgame"-Premiere 2019

