Wer dieses Mal wohl bei The Masked Singer miträtseln darf? Auch morgen heißt es wieder: Wer steckt hinter Astronaut, Monster, Grashüpfer und Co.? Zusammen mit dem Rate-Team Max Giesinger (30), Ruth Moschner (43) und Collien Ulmen-Fernandes (37) versuchen die Zuschauer fleißig, die Promis in ihren aufwendigen Kostümen zu enttarnen. Neben der Stammbesetzung sitzt jede Woche ein Star-Gast am Pult – vom Auftritt des finnischen Musikers Samu Haber (43) hatte sich das Publikum in der vergangenen Woche aber mehr erhofft. Nun versucht ein neuer Kandidat sein Glück in der heiteren Rate-Runde – ob er die Fans von sich überzeugen kann?

Wie ProSieben jetzt bekannt gegeben hat, wird Sänger Sasha (47) in der Sendung dabei sein. Sein Name war auf der Ratespiel-Liste bisher noch nicht aufgetaucht. Während sowohl Samu als auch Elton (48) und Faisal Kawusi (27) vor ihrer Show-Teilnahme unter einer der schrillen Masken vermutet worden waren, wurde der Pop-Star bisher noch nicht als Kandidat für die Showbühne gehandelt. Bei seinem Gastauftritt in dem Musikformat hat Sasha nun aber offenbar Wiedergutmachung zu leisten – nach Samus zurückhaltendem Verhalten wünschen sich die Fans mehr Action und realistischere Tipps.

"Samu Haber sitzt heute nur da, weil man einen haben wollte, der unter der Maske vermutet wird", kommentierte ein User enttäuscht auf Twitter. Diesem Vorwurf wird Sasha sich in der kommenden Ausgabe nicht stellen müssen – es bleibt aber spannend, wie er sich unter den kritischen Augen des Fernsehpublikums machen wird.

Instagram / hapahaber Sunrise Avenue-Sänger Samu Haber

Anzeige

Instagram / sasha.music Sänger Sasha

Anzeige

Instagram / hapahaber Sänger Samu Haber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de