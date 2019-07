Erschütternde Enthüllung via Social Media! Eigentlich sah es so aus, als könnte es bei Ex-Playmate Danielle Lloyd (35) derzeit gar nicht besser laufen. Erst vor gut drei Monaten hat die ehemalige Miss Great Britain ihrem Partner Michael O'Neill in einer romantischen Zeremonie in Dubai das Jawort gegeben. Doch das gemeinsame Glück des frisch vermählten Paares wurde durch einen Schicksalsschlag getrübt. Danielle offenbarte jetzt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat.

“Ich habe dich vielleicht nur für einen Moment im Mutterleib gehabt, aber ich werde dich für immer in meinem Herzen tragen”, so die rührenden Worte, die Danielle auf Instagram veröffentlichte. Abgesehen von diesem Posting gab die 35-Jährige bislang keine weiteren Informationen hierzu preis. In einem Interview kurz nach der Hochzeit hatte das Paar gegenüber dem US-Magazin OK! allerdings verraten, dass es ein weiteres gemeinsames Kind plane. Besonders groß sei der Wunsch, endlich ein Mädchen zu bekommen.

Danielle ist bereits Mutter von vier Söhnen. Drei der Jungs bekam sie mit Ex-Mann Jamie O'Hara (32), mit ihrem zweiten Ehemann Michael durfte Danielle vor gut 21 Monaten ebenfalls einen Sohn auf dieser Welt begrüßen.

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd und ihr Ehemann Michael

Anzeige

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd, Model

Anzeige

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd mit ihren Söhnen

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Danielle ihre Fehlgeburt öffentlich machte? Mutig! Halte ich für zu persönlich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de