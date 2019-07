Ganz schön lässig, dieses Geburtstagskind! Selena Gomez (27) hat sich in den letzten Wochen erneut aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um sich ihrer mentalen Gesundheit zu widmen. Ihren 27. Geburtstag feierte sie daher am 22. Juli ganz privat unter Freunden in Rom und ließ es auch danach weiter krachen – in einem super-coolen Outfit bei einer Bootsfahrt in der angesagtesten Region Italiens.

Gemeinsam mit Freunden wie dem Filmproduzenten Andrea Iervolino ließ sich die Mode-Ikone auf einem luxuriösen Boot an der traumhaften Amalfi-Küste im Süden Italiens entlang schippern, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Dabei trug sie eine angesagte Radlerhose aus Jeansstoff, die sie mit einer weißen Jeansjacke kombinierte. Das lässige Outfit rundete Selena mit einem sonnigen orangen Top, goldenen Ohrringen und einer schwarzen Sonnenbrille ab. Den entspannten und trotzdem stylischen Look der Italienerinnen scheint sich die 27-Jährige während ihrer Zeit in dem Urlaubsland also schon erfolgreich angeeignet zu haben.

Rechtzeitig zu ihrem neuen Lebensjahr scheint Sel auch die letzten Spuren ihrer gescheiterten Liebe zu Sänger Justin Bieber (25) aus ihrem Leben verbannt zu haben. Einen letzten gemeinsamen Instagram-Post zu Biebs’ Geburtstag hatte der Popstar auch nach der Trennung zunächst noch online gelassen und jetzt anscheinend endgültig gelöscht. Ganz nach dem Motto: Neues Lebensjahr, neues Glück.

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

Getty Images Selena Gomez im Juni 2019

Getty Images / Pascal Le Segretain Selena Gomez und Justin Bieber bei der Vanity Fair Oscar Party 2011

