US-YouTube-Star Logan Paul (24) muss einen herben Verlust verkraften – eines seiner Haustiere ist völlig überraschend verstorben! Bereits im April war Logans kleiner Hund Kong von einem Kojoten getötet worden. Nun musste er sich von einem weiteren geliebten tierischen Familienmitglied verabschieden: Sein langjähriger Wegbegleiter, der Papagei Maverick, ist mit sieben Jahren ums Leben gekommen. Der Vogel war bis zuletzt das Logo von Logans gleichnamiger Klamottenmarke Maverick.

Logan verkündete die traurige Nachricht seinen Fans via Instagram: "Nachdem er die letzten sieben Jahre jeden Tag an meiner Seite gewesen ist, ist Maverick verstorben, als ich gerade in Schweden war. Er wurde von einer Dogge gefressen, weil sie ihn für ein Gummihuhn gehalten hat", berichtete er betrübt. Der kleine Papagei habe ihm so viel bedeutet, vor allem weil er sein bester Freund und die Inspiration für seine Marke Maverick gewesen sei.

Tatsächlich ist Maverick seit Jahren das Logo von Logan – auch seine Fans nennt er liebend gerne Mavericks. Millionenfach habe er Pullover und T-Shirts mit seinem Haustier darauf verkauft und so werde er auch in Zukunft auf eine Art weiterleben. "Maverick wird immer bei uns sein und für immer den größten Platz in meinem Herzen tragen", schloss der 24-Jährige sein Statement ab.

Splash News Logan Paul in Los Angeles

Instagram / maverickparrot Logan Pauls Papagei

Instagram / loganpaul Logan Paul mit Papagei Maverick



