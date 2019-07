Gemma Atkinson (34) gewährt süße Einblicke in ihren Alltag mit Kind! Schon nach der Verkündigung ihrer Baby-News ließ die Schauspielerin ihre Fans an ihrem Leben als werdende Mami teilhaben. Seit ihr Töchterchen Mia Louise Anfang Juli das Licht der Welt erblickt hat, beglückt die Blondine ihre Follower immer wieder mit Pics. Jetzt zeigt Gemma ihren ganzen Stolz in einem Video auf ihrem Social-Media-Profil!

Am Freitag teilte die "Emmerdale"-Darstellerin einen Instagram-Clip mit ihrem Spross. Darin räkelt sich Mia Louise in einem weißen Strampler mit "Little Peanut"-Aufschrift. Passend dazu schrieb die Mama: "Inhalt: eine kleine Erdnuss mit blauen Augen." Es ist der erste Nachwuchs der TV-Darstellerin mit ihrem langjährigen Partner Gorka Marquez.

So happy und wohlauf Mutti und Baby jetzt auch sind – die Geburt war alles andere als leicht. Die 34-Jährige musste sich wegen Komplikationen einem Notkaiserschnitt unterziehen und verlor zwei Stunden später sehr viel Blut. Am Ende ist alles gut gegangen – den beiden gehe es mittlerweile gut und die Kleine entwickele sich prächtig.

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinsons Tochter Mia Louise

Instagram / gorka_marquez Gorka Marquez und Gemma Atkinson

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson mit ihrer Tochter Mia

