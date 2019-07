Planen Sylvana Wollny (27) und ihr Florian (31) etwa bald ihre Hochzeit? Vor über einer Woche wurde das Paar zu stolzen Zweifach-Eltern: Nach Tochter Celina erblickte ihr zweiter Knirps das Licht der Welt. Viel ist noch nicht über den Spross bekannt, wie das Geschlecht oder der Name – die glücklichen Reality-TV-Stars posten bislang lediglich süße Schnappschüsse von Händchen und Füßchen. Und bei einem dieser aktuellen Fotos, auf denen Sylvana und Flo ihren Neuankömmling halten, stechen besonders die Ringe an den Händen der TV-Bekanntheiten ins Auge: Sind die Turteltauben etwa bereits verlobt?

Sowohl Flo als auch Sylvana tragen auf ihren individuellen Fotos auf Instagram ein schlichtes Schmuckstück an ihrem Ringfinger an der linken Hand. Ein Indiz dafür, dass die Frage aller Fragen schon gestellt wurde? Die TV-Stars sind bereits seit über sieben Jahren in einer glücklichen Beziehung – einen Schritt weiter sind sie bislang aber noch nicht gegangen.

Vielleicht haben sich Sylvana und Flo ja aktuell auch von Sarafina Wollnys (24) Heiratsfieber anstecken lassen? Die zweitälteste Wollny-Tochter gab ihrem Partner Peter (26) am vergangenen Wochenende ganz romantisch in einer Kirche das Jawort.

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit den Füßen ihres neugeborenen Babys

Instagram / floriankoester44 Florian Köster mit seinem Kind

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Sarafina Wollny und ihr Mann Peter bei ihrer Hochzeit

