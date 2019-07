Sind sie schon bald Mann und Frau? Erst im November hatte Leona Lewis (34) nach monatelangem Rätselraten endlich bestätigt: Sie und ihr Schatz, Dennis Jauch, haben sich verlobt! Im Puerto Rico-Urlaub soll der deutsche Tänzer die Frage aller Fragen gestellt haben. Nachdem sich die britische Sängerin vor Kurzem bei ihrer Bachelorette-Party von ihrem Junggesellinnen-Leben verabschiedet hat, könnte das Jawort schon bald folgen: Leona und Dennis heiraten offenbar dieses Wochenende!

Wie ein Insider gegenüber The Sun ausplauderte, sei Leona "unglaublich verliebt" und freue sich sehr auf ihre "märchenhafte italienische Hochzeit". Die einstige X Factor-Gewinnerin sei so aufgeregt, an diesem Wochenende in den Hafen der Ehe einzulaufen – es scheint, als könnten die Britin und Dennis in wenigen Tagen die Ringe tauschen! Für ihre Trauung scheuen die beiden anscheinend keine Kosten und Mühen und sollen sogar ihre Freunde und Familien nach Italien einfliegen lassen. Leona habe den Ringtausch monatelang geplant, damit nichts schiefgehe. "Weil sie in den USA leben, treffen sich ihre Freunde und Familien nicht oft. Es wird also ein ganz besonderer Tag", erklärte die Quelle.

Auf den Support ihrer Mädels kann die Braut in spe bei ihrer Hochzeit garantiert zählen. Kurz nach ihrem Junggesellinnenabschied hatte sich Leona bei Instagram zu Wort gemeldet: "Ich könnte mir keine unterstützendere, lustigere und unglaublichere Frauengruppe wünschen, die an meinem großen Tag an meiner Seite stehen wird."

Getty Images Leona Lewis in Beverly Hills

Instagram / leonalewis Dennis Jauch und Leona Lewis im Dezember 2018

Instagram / leonalewis Leona Lewis, Musikerin

