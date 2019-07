Auf Liebes-Talk hat Jessie J (31) wohl gar keine Lust! Schon seit dem Oktober vergangenen Jahres wurde es gemunkelt, mit Paar-Fotos machten sie es dann im März offiziell: Die Sängerin und Channing Tatum (39) sind zusammen. Kürzlich postete Jessie dann sogar selbst eine Bilderreihe von sich und ihrem Liebsten – aber über die Liaison reden, das scheint ihr dann doch zu weit zu gehen. So ließ sie jetzt einen Moderator in einer Talkshow eiskalt abblitzen, als der in Sachen Liebesdingen nachhaken wollte!

Kürzlich war Jessie in der Show Friday's This Morning zu Gast – in erster Linie um über das anstehende große The Voice Kids Finale zu plaudern, das ebenfalls am Wochenende stattfinden sollte. Bei dem TV-Auftritt wurde die Brünette daher sogar von ihrer Kandidatin, der neunjährigen Keira, begleitet, die munter über ihre Show-Teilnahme erzählte. Doch Gastgeber Ben Shepard hatte auch noch Interesse an anderen Themen: "Du hast 'Magic Mike' mit Mike selbst geschaut. Das ist ja eine Performance, die scheint...", spielte er vorsichtig auf Jessies Romanze mit dem "Magic Mike"-Darsteller an, als er direkt von der "Pricetag"-Interpretin vervollständigt wurde: "...das Gegenteil von 'The Voice Kids' zu sein." Und stellte weiter eindeutig klar: "Wir sollten uns weiterhin auf 'The Voice Kids' konzentrieren."

Den Fans entging dieser Korb natürlich nicht. Auf Twitter sorgte Jessies Reaktion für zahlreiche Lacher. "Warum hat Ben Shepard versucht 'Magic Mike' in ein Interview einzubauen, bei dem es um 'The Voice Kids' geht?", fragte sich so ein Nutzer. Aber auch die 31-Jährige kam dabei nicht durchweg gut weg: "Total peinliches Interview mit Jessie J bei 'This Morning'. Sie will offensichtlich nicht über 'Magic Mike' sprechen" oder "Wie peinlich war Jessie J, als sie 'Magic Mike' nur erwähnt haben?!", lauteten zwei Reaktionen auf dem Portal.

Neil Warner/MEGA Channing Tatum und Jessie J im März 2019

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Jessie J im Juni 2019

