Gibt es bald einen Heiratsantrag? Ex-High School Musical-Star Vanessa Hudgens (30) und ihr Schauspiel-Kollege Austin Butler (27) sind bereits seit acht Jahren ein Paar – trotz ihrer langen Beziehung wirkt das Couple bei seinen seltenen Red-Carpet-Auftritten immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Heiratspläne sind bei den beiden allerdings nicht bekannt – Vanessa soll allerdings schon lange auf die Frage aller Fragen hoffen!

"Vanessa wartet wirklich auf einen Verlobungsring. Sie möchte bald mit Austin verheiratet sein", plauderte ein Insider gegenüber Hollywood Life aus. Es sei kein Deal-Breaker, wenn er sie nicht fragen würde – weil sich die 30-Jährige nicht von Austin trennen würde, aber er hätte sie schon vor ein paar Jahren fragen können und sie hätte ja gesagt. "Vanessas Freunde setzen ihn weiterhin spielerisch unter Druck, die Frage zu stellen", bemerkte die Quelle außerdem und fügte hinzu, dass die Dinge zwischen ihnen so gut laufen würden, dass er es dieses Jahr tun könnte – vielleicht sogar an ihrem Geburtstag im Dezember.

Aber ob Austin tatsächlich dieses Jahr einen Heiratsantrag plant? Schließlich hat er aktuell beruflich viel zu tun. Erst vor einigen Tage wurde bekannt, dass der 27-Jährige einem Biopic Elvis Presley (✝42) verkörpern wird. "Bei Austin wusste ich sofort, dass ich jemanden gefunden hatte, der den Geist der berühmtesten Musik-Ikone der Welt darstellen kann!", erklärte der Regisseur des Films Baz Luhrmann (56) seine Wahl für Austin in einem Interview.

Getty Images Vanessa Hudgens und Austin Butler im Januar 2019

Getty Images Vanessa Hudgens und Austin Butler bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Getty Images Vanessa Hudgens und Austin Butler, Schauspieler

