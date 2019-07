Wer ist das stylishste Pärchen? Das gab es noch nie bei Promi Shopping Queen: Zum ersten Mal traten nicht drei Berühmten einzeln gegeneinander an, sondern drei Promi-Paare. Bonnie Strange (33) und ihr Freund Boris Alexander Stein, Ingo Appelt (52) und seine Frau sowie Joey Heindle (26) und seine Partnerin Ramona Elsener traten gegeneinander an. Welches Couple konnte das Motto "Perfect Match! Zeigt, dass ihr als Paar jeder Situation gewachsen seid!" am besten umsetzen?

Den Anfang machte das Influencer-Pärchen Bonnie und Boris. Mit ihrer Kombination aus knalliger Bademode, Ledermänteln und Boots konnten sie 19 Punkte sammeln. Und wie sah es bei den anderen aus? Ingo und seine Gattin wählten als potenziellen Sieger-Look ein Batikhemd für ihn und ein rosafarbenes Flamingokleid für sie – diese Auswahl belohnten ihre Mitstreiter mit 17 Punkten. Zum Schluss gingen noch Joey und Ramona shoppen: Sie mussten Outfits für ein Treffen mit den Schwiegereltern kaufen. Mit ihren Looks konnten sie ebenfalls 17 Punkte kassieren. Das letzte Wort hatte aber natürlich Guido Maria Kretschmer (54) – durch seine Punktevergabe katapultierte er Bonnie und Bobby auf den ersten Platz und kürte sie zum Siegerpaar!

Sie waren von Anfang an seine Favoriten: "Ich glaube, das ist perfekt gelaufen insofern, dass man sieht: Es ist ein sehr intensiver, sehr plakativer Style. Es ist ein Look, der so nicht zu sehen ist. [...] Das ist genau das, was diese Szene ausmacht", lautete sein Urteil. Welche Kombi hat euch am besten gefallen? Stimmt ab!

TVNOW / Andreas Friese Boris Alexander Stein und Bonnie Strange bei "Promi Shopping Queen"

TVNOW / Constantin Ent. Bonnie Strange, Bobby, Joey Heindle, Ramona Elsener, Ingo Appelt, Sonia Guha Thakurta

TVNOW / Andreas Friese Bonnie Strange (r.) mit Boris Stein in "Promi Shopping Queen"

