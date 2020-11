Knapp vier Monate sind vergangen, seitdem sie sich das letzte Mal gemeinsam im Netz zeigten! Es war zuletzt still geworden um Joey Heindle (27) und seine Freundin Ramona Elsener. Der Sänger sorgte nur solo für Schlagzeilen, weil er eine Ausbildung als Feuerwehrmann in der Schweiz begonnen hatte. Jetzt beendeten Joey und seine Freundin allerdings mit einem Foto ihre Pärchen-Auszeit im Web – und die Fans liebten es.

Auf Instagram teilte der ehemalige DSDS-Kandidat ein Selfie von sich und seiner Geliebten. Beide haben darauf je ein Weinglas in der Hand und schauen entspannt in die Kamera: "So, wir stoßen heute auf euch an. Man muss sich gerade in solch schlimmen, bescheuerten Zeiten das Leben irgendwie gemütlich machen", schrieb Joey dazu. Damit spielte er wohl auf die aktuelle Lage an. Die Fans waren begeistert, das Liebespaar endlich wieder zusammen zu sehen – und sie verteilten für das Pic Komplimente und Herzen.

Joeys Anhänger waren beruhigt, dass die Turteltauben immer noch glücklich miteinander sind. Vergangenes Jahr sprach der Musiker mit Promiflash über seine Beziehung mit der Schweizerin – und offenbarte, sich mit seiner Mona auch Ehe und Kinder vorstellen zu können. Doch seine "Prinzessin" muss sich aufgrund der derzeitigen Gesundheitslage und Joeys noch nicht rechtskräftiger Scheidung von Ex Justine Dippl wohl noch etwas gedulden.

Instagram / joeyheindle Joey Heindle im Januar 2020

Instagram / ramonaelsener Joey Heindle und seine Freundin Ramona Elsener

Instagram / ramonaelsener Joey Heindle und seine Freundin Ramona

