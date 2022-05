Joey Heindle (29) spricht offen über die Stolpersteine in seiner Partnerschaft! Seit rund vier Jahren ist der ehemalige DSDS-Kandidat jetzt schon mit seiner Freundin Ramona Elsener zusammen. Nach außen hin scheint bei den beiden alles perfekt zu laufen – regelmäßig widmet der Sänger seiner Süßen romantische Liebeserklärungen im Netz. Doch im Promiflash-Interview offenbarte er jetzt: Ihre Beziehung ist auch nicht perfekt! Joey und Ramona sehen sich aktuell nämlich kaum...

"Bei uns ist alles cool. Die Mona muss halt sehr viel arbeiten, die hat irgendwie drei Jobs. Man sieht sich dann nicht so oft. Ich bin auch viel unterwegs", plauderte er nun beim Screening zur ersten Folge von Club der guten Laune aus, wo er bis Folge zwei zu sehen war. Weiter betonte Joey: "Es ist alles ein bisschen traurig, aber von irgendwas muss man ja leben und im Leben weiterkommen – und ich bin froh, dass ich eine Freundin habe, die so fleißig ist und nicht sagt: 'Ich lebe jetzt von deinem Geld.'" Diese Eigenschaft an seiner Mona schätze er sehr.

Wie überbrücken Joey und seine Liebste denn die Tage, in denen sie sich mal nicht sehen? Schicken sie einander auch mal ein Nackt-Pic? "Heiße Fotos, also na ja… Ich sage mal, wir sind ja jetzt schon vier Jahre zusammen und da schickt man sich keine heißen Fotos mehr", erklärte er lachend. "Vielleicht am Anfang. Aber mittlerweile ist es eher so, dass man mal FaceTime macht oder ein bisschen chillt."

AEDT / ActionPress Joey Heindle beim Screening zur ersten Folge von "Club der guten Laune"

Instagram / joeyheindle Ramona Elsener und Joey Heindle

Instagram / joeyheindle Joey Heindle, April 2022

