Wird das Sommerhaus der Stars in diesem Jahr erneut zur Partyhochburg? Seit vergangenem Dienstag können die TV-Fans wieder verfolgen, wie Promi-Paare in einer eher kargen Herberge um den Sieg und 50.000 Euro Preisgeld kämpfen. Dabei ging es in der vergangenen Staffel mitunter ziemlich feuchtfröhlich zu: Micaela Schäfer (35) und Frank Fussbroich (51) berichteten nach der Show von jeder Menge Alkoholkonsum. Wie es in der aktuellen Staffel läuft, verriet einer der Teilnehmer nun selbst.

Zwei Tage vor Ausstrahlung der nächsten Folge berichtete Michael Wendler (47) in einem Instagram-Livestream von seinen Erfahrungen. "Im Sommerhaus der Stars steht Alkohol rum. Alle haben aber echt wenig getrunken", erklärte der Schlagersänger auf Nachfrage seiner Fans. Freundin Laura (18), die ebenfalls an dem TV-Format teilnimmt und ihrem Schatz während der Insta-Session Gesellschaft leistete, ergänzte: Statt Alkohol zu konsumieren, hätten sich die Kandidaten eher an Energy-Drinks bedient. Dass in dieser Staffel offenbar weniger als im Vorjahr getrunken wird, könnte mitunter an der Vergangenheit mancher Teilnehmer liegen – Willi Herren (44), Menowin Fröhlich (31) und Benjamin Boyce (50) haben früher mit Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt.

2018 ging es da im Sommerhaus ganz anders zu. Patricia Blanco (48) strapazierte die Nerven ihrer Mitstreiter nach einigen Gläsern enorm, Bert Wollersheim (68) zog alkoholisiert blank und lästerte – und Nacktmodel Mica, die sonst kaum trinkt, war laut eigener Aussage sogar einmal im Vollrausch: Die Konkurrenz sei ihr so auf die Nerven gegangen, dass sie einfach trinken musste. "Gin Tonic, Wein, das waren die zwei Wörter, die bei uns im Haus ganz groß geschrieben wurden. Da wurden schon teilweise ab mittags die Flaschen gekillt", schilderte Kandidatin Stephanie Schmitz (25) ihre Erlebnisse gegenüber Promiflash.

