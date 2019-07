John Cena (42) bekennt sich offen zu seiner neuen Liebe! Ende März wurde der Wrestler mit einer brünetten Schönheit an seiner Seite erwischt. Nach dem Liebes-Aus mit Wrestling-Kollegin Nikki Bella (35) scheint der Schauspieler wieder glücklich verliebt zu sein. Bei seiner Neuen handelt es sich um die Ingenieurin Shay Shariatzadeh. Wie happy die Turteltauben sind, beweisen sie nun mit Knutsch-Szenen während eines Dates!

TMZ hat die beiden am Freitag bei einem Abendessen in einem Restaurant in Tampa, Florida, erwischt. Vier Stunden lang genossen sie ihre Zweisamkeit bei einer Flasche Rotwein und deftigem Essen und tauschten Zärtlichkeiten aus. Für sein Treffen mit der Kanadierin hatte sich der "Bumblebee"-Darsteller auch ordentlich herausgeputzt: Im weißen Hemd mit schicker Weste und Krawatte schaute er seiner Partnerin über den Tisch hinweg tief in die Augen.

Für John scheint privat alles rund zu laufen – auch beruflich hat der 42-Jährige einen Erfolg verbuchen können: Nach dem Fast & Furious-Aus von Dwayne "The Rock" Johnson (47) wird er bald als dessen Nachfolger in der Blockbuster-Reihe zu sehen sein. Bekannt ist bisher nur, dass er die Rolle des Bösewichts verkörpern wird.

Getty Images John Cena 2005 in New York City

Getty Images John Cena 2008 in Melbourne

Getty Images John Cena, Wrestler und Schauspieler

