Diese Fotos dürften vor allem Nikki Bella (35) getroffen haben! Kurz, nachdem die Wrestlerin offenbart hatte, wie sehr es sie verletzen würde, ihren Ex-Freund John Cena (41) mit einer anderen Frau zu sehen, zeigte der sich Händchen haltend und vor Glück strahlend mit einer bisher unbekannten Lady. Mittlerweile steht aber fest, wer die Glückliche an der Seite des Schauspielers ist: John hat sein Herz offenbar an eine Ingenieurin verloren!

Die Dame, die seiner Verflossenen auffällig ähnlich sieht, soll Shay Shariatzadeh heißen, wie Daily Mail berichtet. Laut ihres LinkedIn-Profils arbeitet die dunkelhaarige Schönheit bei einer Sicherheitsfirma in Vancouver. "Ich liebe Technologie und Leute", soll die Ingenieurin unter anderem über sich selbst geschrieben haben. Paparazzi hatten John und Shay am Donnerstag nach einem vierstündigen Date in Vancouver gesichtet. Dort soll der Wrestler gerade seinen neuen Film "Playing with Fire" drehen. Der 41-Jährige äußerte sich bisher noch nicht zu den Gerüchten um eine mögliche neue Freundin.

Was Nikki wohl zu dem Liebesglück sagt? Obwohl sie nach der überraschenden Trennung im Juli vergangenen Jahres selbst wieder in festen Händen ist, verriet sie ihrer Schwester Brie (35) in einem Trailer für das Staffelfinale ihrer Reality-Show "Total Bellas": "Egal, was passiert, wenn ich ihn das nächste Mal mit jemandem sehe, wird es mich umbringen."

Getty Images Nikki Bella und John Cena im November 2017

Getty Images John Cena in New York City

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella

