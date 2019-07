Ehrliches Mama-Update von Sila Sahin (33)! Vor einem Jahr ist die einstige GZSZ-Beauty zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre Familie wuchs dieses Jahr aber um ein weiteres Mitglied: Ende Juni bekam Silas Sohnemann ein Brüderchen! Nun haben die Schauspielerin und ihr Mann Samuel Radlinger (26) also zwei kleine Kinder im Haus – kein leichtes Unterfangen, wie die zweifache Mutter jetzt offen zugab!

In ihrer Instagram-Story berichtete Sila nun von den anstrengenden Tagen, die hinter ihr liegen: "Elija zahnt gerade – der bekommt oben, hinten und auch unten zwei Zähne. Dementsprechend ist der gerade nicht gut drauf", schilderte die Nachtschwestern-Darstellerin und betonte: "Im Moment ist es ein bisschen schwierig." Elijas Schmerzen sind außerdem nicht die einzige Hürde: "Durch die Hitze und durch das Zahnen haben wir unruhige Nächte. Also bin ich nachts weiterhin immer wach", erklärte sie. Das erinnere sie an ihre Schwangerschaft, in der sie ebenfalls sehr häufig schlaflos gewesen sei.

Obwohl Sila regelmäßig über ihr Familienleben berichtet – und dabei auch fleißig Schnappschüsse von ihrem Ältesten Elija postet – hält sie den Namen ihres zweiten Kindes bisher geheim. Ihre Follower warten außerdem immer noch auf ein erstes Foto des Neugeborenen! Was denkt ihr: Ist es bald so weit? Stimmt ab!

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihr Sohn Elija

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihr Sohn Elija im Mai 2019

Anzeige

Instagram / diesilasahin Die Hand von Sila Sahins zweitem Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de