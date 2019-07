Sila Sahins (33) Sohn Elija soll heute hochleben! Vor einem Jahr erblickte der erste Spross der Schauspielerin das Licht der Welt – mit zahlreichen zuckersüßen Schnappschüssen lässt die einstige GZSZ-Darstellerin ihre Fans im Netz seither an der Entwicklung ihres kleinen Mannes teilhaben. Zu seinem ersten Geburtstag rührt Mama Sila ihre Follower nun mit einem ganz besonderen Einblick in ihr Familienleben: Mit liebevollen Worten gratuliert sie ihrem Schatz zum ersten Geburtstag!

Auf Instagram teilte die 33-Jährige ein Bild von Elija, auf dem er Hand in Hand mit seiner Mama und seinem Papa Samuel Radlinger (26) im Wald spazieren geht und dabei bis über beide Ohren strahlt. Unter dem Foto widmet Sila ihrem Sohnemann zudem rührende Zeilen: "Für uns bist du das Allergrößte kleiner Wikinger! [...] Ich verspreche dir immer, immer an deiner Seite zu sein, egal was uns noch erwartet und wohin es geht. Du machst uns mit jedem Lächeln, was du uns schenkst, zu glücklichen Eltern. Happy Birthday, Elija!"

Das beste Geschenk hat das Geburtstagskind aber wohl schon vor seinem großen Tag bekommen: Vor rund einem Monat brachte Sila ihren zweiten Sohn zur Welt und schenkte Elija somit einen kleinen Bruder! Der Name ihres jüngsten Familienzuwachses ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihr Sohn Elija im Mai 2019

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / diesilasahin Die Hand von Sila Sahins zweitem Baby

Anzeige

Wie findet ihr Silas Post? Richtig süß! Etwas kitschig Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de