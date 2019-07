Wer hätte gedacht, dass man Selena Gomez (27) mit diesem Geschenk eine Freude machen kann? Bereits Anfang der vergangenen Woche wurde die "I Can't Get Enough"-Interpretin 27 Jahre alt. Ihren Ehrentag feierte die Sängerin in Italien auf einem Luxus-Boot zusammen mit berühmten Gästen wie dem Filmproduzenten Andrea Iervolino. Wieder zu Hause angekommen, gab es allerdings nachträglich noch ein besonderes Präsent: Sie bekam Tickets für die US-Version von Die Höhle der Löwen und einen persönlichen Gruß eines Investors!

"Die Wenigsten wissen, dass ich ein totaler 'Shark Tank'-Fan bin. Zwei meiner Freunde haben mir echt das beste Geschenk gemacht!", schrieb Selena unter einen Instagram-Clip, der den Moment zeigt, in dem sie von ihrem Geschenk erfährt. Auf einem Fernseher grüßt dazu der "Shark Tank"-Investor Mark Cuban, der dem Bühnenstar persönlich zum Geburtstag gratuliert. Allein darüber freute sich die Chartstürmerin schon – kurz danach erfuhr sie jedoch, dass sie sich die Show live im Studio ansehen wird, woraufhin sie vor Freude schier ausrastete.

Damit hätten ihre insgesamt 154 Millionen Follower wohl nicht gerechnet – in den Kommentaren freuen sie sich mit ihrem Idol. Kein Wunder, zuletzt machte Selena Schlagzeilen mit zwei anderen ihrer Leidenschaften: Seit Juni ist bereits ihr neues Album fertiggestellt. Und auch in dem Film "The Dead Don't Die" von Jim Jarmusch ist sie seit einigen Wochen zu bewundern.

Getty Images Selena Gomez beim Cannes Film Festival 2019

Getty Images Mark Cuban im Februar 2019

Getty Images Selena Gomez bei einem Screening von "The Dead Don't Die" im Mai 2019

