Findet Gerda Lewis (26) als Bachelorette ihr großes Liebesglück? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist seit einiger Zeit single – offenbar im Gegensatz zu so manchem ihrer Kandidaten. Einer ihrer Rosenanwärter soll tatsächlich noch mit einer anderen Dame liiert sein. Doch das findet die Beauty alles andere als fair und unternimmt etwas dagegen: Noch bevor sie ihre nächsten Rosen vergibt, will Gerda Tacheles reden.

+++Achtung Spoiler+++

In der dritten Episode der Kuppelshow wird die 26-Jährige zu Beginn der Rosenvergabe sehr ernst: "Leider habe ich heute eine nicht so positive Nachricht erhalten. Und zwar soll einer von euch in einer festen Beziehung sein." Die betreffende Person soll dann selbst das Gespräch suchen – was aber erst einmal nicht passiert. Als aber Mudi Sleiman sich für das schöne Gruppendate bedankt, fällt ihm Gerda ins Wort: "Willst du mir noch etwas sagen? Die Ansprache eben galt dir." Erst daraufhin gesteht der Maschinen- und Anlagenführer seine On-off-Beziehung mit Ex-Bachelor-Girl Nathalia Goncalves Miranda. Anschließend verlässt Mudi das Flirt-Format freiwillig.

Das Gerücht, dass Mudi eine Freundin hat, steht schon länger im Raum. Nathalias Mitkandidatin Claudia Bergmann beispielsweise berichtete in einem Instagram-Livestream: "Mir ist das auch zu Ohren gekommen, dass sie mit ihm schon in unserer Staffel zusammen war." Ob sich Mudi derweil mit der gebürtigen Brasilianerin auf eine Beziehungsform geeinigt hat, ist allerdings fraglich, zumal er ein Tinder-Profil pflegt.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.

TVNOW Mudi, Andreas, Matin, Marco, Luca, Tim und Gerda in Folge 3 von "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Kandidat Mudi Sleiman

Anzeige

TVNOW Nathalia und Andrej in der 7. Nacht der Rosen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de