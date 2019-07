Ist es demnächst so weit bei Patrick Fabian (32) und Lea? Gemeinsam mit seiner Freundin erwartet der Berlin - Tag & Nacht-Star sein allererstes Kind – eine kleine Tochter! Bis die Turteltauben ihren Nachwuchs zum ersten Mal in den Armen halten können, dauert es auch nicht mehr allzu lange: Der errechnete Geburtstermin ist der 10. August. Doch wer weiß, ob ihr Spross sich an diesen Plan halten wird? Immerhin hat ihr Baby sich bereits gedreht, wie Lea und Patrick Promiflash jetzt im Pärchen-Interview verrieten!

"Also, ich merke jetzt auf jeden Fall, dass die kleine Maus in den Startlöchern steht. Sie ist auch schon in Geburtsposition, das Köpfchen ist jetzt schon unten und das macht sich dann schon bemerkbar", offenbarte die werdende Mutter. Darüber hinaus wiege ihre Tochter mittlerweile schon ziemlich viel. Das spüre sie vor allem beim Laufen: "Ich kann jetzt nicht mehr so gut Schritt halten mit Patrick", witzelte die Hochschwangere. Doch damit nicht genug: Inzwischen leide Lea auch an üblen Beckenschmerzen. "Das Becken weitet sich, die Bänder lockern sich – das merk ich alles", schilderte die Brünette weiter.

Es könnte also jeden Moment losgehen! Sollte ihr Baby es eilig haben und vor seinem Termin zur Welt kommen wollen, ist Lea aber schon bestens vorbereitet: "Den Mutterpass hat sie immer dabei", verriet Bald-Papa Patrick im Interview. "Da steht alles Wichtige drin", ergänzte seine Liebste. So könne nichts schiefgehen, sollten ihre Wehen sie tatsächlich unterwegs überraschen. Um sicherzugehen, sei Lea mittlerweile aber nur noch selten auf Achse: "Jetzt denke ich auf jeden Fall schon zweimal drüber nach, ob ich bestimmte Wege auf mich nehme oder nicht."

Promiflash Patrick Fabian und seine Freundin Lea

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Freundin Lea im Juni 2019

Instagram / patrickfabianofficial Lea und Patrick Fabian bei der Überraschungs-Babyparty, Juli 2019

