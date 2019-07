Laura Müller (19) macht ihrem Partner Michael Wendler (47) eine ganz besondere Liebeserklärung! Am vergangenen Dienstag feierte die Fachabiturientin ihren 19. Geburtstag – und den verbrachte sie mit ihrem Freund auf der sonnigen Baleareninsel Mallorca. Der Schlagersänger postete bereits am großen Tag selbst einige gefühlvolle Zeilen, die an seine bessere Hälfte gerichtet waren. Nun schickte Laura eine Liebesbotschaft via Social Media zurück – und kam dabei aus dem Schwärmen über Michael gar nicht mehr heraus!

"Ich bin so stolz, einen so wundervollen Menschen wie dich an meiner Seite zu haben, mit dir jeden Abend einzuschlafen und jeden Morgen aufzuwachen", begann Laura den vor Emotionen übersprudelnden Post auf Instagram. Der Wendler mache sie einfach vollkommen und zaubere ihr jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht. Von so einem Partner an ihrer Seite habe der Teenager sein Leben lang geträumt: "Du bist mein Held, den ich mir immer gewünscht habe." Außerdem bedankte sie sich für den wundervollen Geburtstag und die tollen Überraschungen, die ihr der Musiker bereitet habe.

Auch den Schlagzeilenhagel und den Hate der letzten Monate thematisierte Laura in ihrer Liebeserklärung – das alles habe sie als Paar nämlich nur noch mehr bestärkt! "Egal, wie viel Gegenwind wir bekommen und auch noch bekommen werden, du bist der Mann meiner Träume und ich werde immer zu dir stehen", schloss die Influencerin ihren Beitrag ab.

TVNOW / Max Kohr Laura Müller und Michael Wendler

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller bei "Das Sommerhaus der Stars"

Action Press/Defrance Michael Wendler und Laura Müller beim radio B2 Schlagerhammer

