Michael Wendler (47) wurde kreativ – und das aus gutem Grund: Heute ist seine Freundin Laura Müller (19) 19 Jahre jung geworden! Mit der Teenagerin führt der Schlagerstar seit rund einem halben Jahr eine Beziehung. Das polarisierende Pärchen hat sich bereits für Goodbye Deutschland filmen lassen und flimmert aktuell in Das Sommerhaus der Stars über die Mattscheiben. Zum Geburtstag seiner Herzdame zeigt sich der sonst so harte Wendler ganz weich: in einem Video für Laura!

In dem Clip auf Instagram lässt der 47-Jährige die Zeit mit seiner Flamme Revue passieren. Zu einem Remix von Marius Müller-Westernhagens (70) "Ich liebe dich" posiert die Schülerin, verteilt Kusshände und knutscht mit dem "Sie liebt den DJ"-Star. "Mit dir ist alles so leicht, so einfach, so wundervoll. Du hast mich verändert – gegen alle Widerstände, einfach unglaublich. Dich glücklich zu sehen, ist alles, was ich brauche", lauten Michaels Zeilen in dem Bewegtbild-Beitrag. "Du gehst mir unter die Haut. Du bist vollkommen. Du bist Liebe. Das Gefühl, wenn du mir in die Augen schaust und mich küsst, ist das beste Gefühl der Welt. Happy Birthday, mein Schatz", schreibt er weiter.

Dem Altersunterschied misst das Paar keine Bedeutung bei. Wie der Sänger im portugiesischen Promi-Domizil gegenüber seinen Mitbewohnern betont, sei Laura für ihn sehr viel reifer. "Eher so Mitte 20", meint er in der zweiten Folge, die heute Abend ausgestrahlt wird.

Nicole Kubelka / Future Image/Actionpress Laura Müller und Michael Wendler bei der Rostock Olé Party 2019

Defrance Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller bei einem Event in Berlin

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller bei "Das Sommerhaus der Stars"

