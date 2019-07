Welcher Star ist ins The Masked Singer-Finale gehüpft? Am Donnerstag findet die erste Staffel des Kostüm-Spektakels ihr Ende: Fünf verkleidete Promis treten ein letztes Mal gegeneinander an und müssen zum Schluss die Masken fallen lassen. Seit Wochen rätseln die Fans, welche Stars als Monster, Kudu, Astronaut, Engel und Grashüpfer unterwegs sind. Für Letzteren wird Gil Ofarim (36) als Favorit gehandelt, doch auch Jan Josef Liefers (54) steht hoch im Kurs: Promiflash fasst noch einmal alle bekannten und neuen Hinweise zusammen, die auf beide schließen lassen – und zeigt, was überwiegend für Gil spricht!

Clip-Indizien, die zu beiden passen

- "Mein Augenmerk liegt auf dem guten Ton": Der Grashüpfer kommt nicht nur elegant und stilvoll daher, sondern spielt auch Klavier und Gitarre. Hier ist eindeutig ein Musiker am Werk – und in dieser Branche haben sowohl Gil als auch Jan Josef schon eindrucksvoll ihr Können bewiesen.

- Tennis, Golf und Yoga: Als Kind wollte Gil Tennisprofi werden und trainierte bis zu seinem 14. Lebensjahr täglich auf dem Platz. Zudem kennt er Boris Becker (51), der in einem Hinweis genannt wird, tatsächlich persönlich. Das trifft aber auch auf den Tatort-Star zu, der mit ihm Golf gespielt und mit ihm für den Film "666 - Traue keinem, mit dem Du schläfst" zu tun hatte! Allerdings ist bei ihm keine Leidenschaft für Tennis oder Yoga wie bei Gil bekannt – obwohl er zusammen mit Axel Prahl (59) für einen Werbespot mal in einem Yogastudio gedreht hat.

- Cupcakes und Torten: Dieses Indiz weist eher auf Gil hin. In diesem Jahr hat er an Das große Promibacken teilgenommen. Jan Josef wirbt dagegen "nur" für Pralinen und verkörperte in einem Film einen TV-Koch.

- "Ich werde Ihr Herz zum Hüpfen bringen": Hier wird womöglich auf das Tanztalent angespielt, das beide Musiker vereint, doch bekanntlich ist Gil auf diesem Gebiet preisgekrönt: Er gewann 2017 den Let's Dance-Pokal!

- Eine schwierige Vergangenheit: Der Grashüpfer schien sich lange unerwünscht und ausgestoßen gefühlt zu haben, kämpfte gegen Widerstände und ging daraus erfolgreich hervor. Dieser Hinweis lässt auf Gil schließen, obwohl sein Tipp-Konkurrent in der DDR aufgewachsen ist und sich kurz vor dem Mauerfall auf einer Großdemonstration in Berlin für den Umbruch aussprach: Gil erlebte als jüdischer Schüler in München Ablehnung und Vorurteile, wie er in der Talkshow Hart aber fair erzählt hat.

- Pompöses Backstage-Zimmer: Der Show-Kandidat wird immer wieder in einer luxuriösen Umgebung gezeigt. Solch ein Lebensstil ist Jan Josef laut eigener Aussage fremd – doch seine "Tatort"-Rolle Karl-Friedrich Boerne schwärmt dafür! Gil wiederum sprach in Interviews davon, wie er als 20-Jähriger eine 300-Quadratmeter-Wohnung für sich hatte und sich trotzdem einsam fühlte.

Eindeutige Indizien für Gil

- Teenie-Star: Der Grashüpfer macht immer wieder deutlich, dass er schon lange im Showgeschäft aktiv ist. Gil wurde in den 90er Jahren nach einer Foto-Lovestory in der Zeitschrift Bravo, auf die mit einem Shooting-Moment und später mit Bravo-Rufen aus einem Kassettenrekorder angespielt wird, zum gefeierten Sänger.

- München: Der sechsbeinige Hüpfer macht auf einem Handtuch des FC Bayern München Yoga – Gil wurde in der bayerischen Landeshauptstadt geboren und ist Medienberichten zufolge Supporter des Rekordmeisters.

- Gitarre mit Reh-Aufkleber: Wie Promi-Ratefuchs Collien Ulmen-Fernandes (37) bereits in einer der Live-Sendungen bemerkt hat, versteckte sich in dem Sticker ein möglicher Hinweis. Ofarim ist nämlich das hebräische Wort für Rehkitz! Außerdem spielte der Grashüpfer das Instrument buchstäblich mit links – und Gil ist im Gegensatz zu Jan Josef Linkshänder.

- Das Telefon-Voting: In einer Szene bedankt sich der charmante Kandidat für Anrufe des Publikums. Gil lag im "Let's Dance"-Finale 2017 zwar nach den Jurybewertungen schon auf dem ersten Rang, sicherte sich den Sieg aber nur durch die Fan-Beteiligung per Telefon.

- Pokerchip mit der Nummer 11: Sein Song "Round 'n' Round", passend zum kreisförmigen Chip, war elf Wochen lang in den deutschen Charts.

- Verbindung zum King of Pop: Der legendäre Handschuh von Michael Jackson (✝50) und ein "Thriller"-Einspieler weisen eindeutig zu der verstorbenen Pop-Legende hin, deren Hit "Man in the Mirror" Gil 2012 erfolgreich gecovert hat. Außerdem besuchte er als Kind ein Konzert der Ikone.

Eindeutige Indizien für Jan Josef

- "Tatort"-Verweis: Oder ist mit "Thriller" etwa die Spannung gemeint, die in der Kult-Krimiserie aufkommt? Seit 2002 ist er Teil des Münsteraner "Tatorts" – da passt es doch geradezu perfekt, dass der Grashüpfer von einer "Kombination aus Zeitpunkt, Tatort und Treffsicherheit" spricht.

- Verdienstorden: Zum "The Masked Singer"-Auftakt Ende Juni verkündete der Moderator Matthias Opdenhövel (48), es gebe einen Teilnehmer mit einem Verdienstorden. Jan Josef ist sogar Träger des Bundesverdienstkreuzes, das er im Dezember 2011 für sein soziales Engagement erhalten hat. Doch auch Bülent Ceylan (43), der als Top-Favorit für den Engel gehandelt wird, kann einen Verdienstorden sein Eigen nennen – damit ist die Auszeichnung nicht Liefers' Alleinstellungsmerkmal.

Rateteam, Fan-Tipps und Fazit

Beide Stars liegen hoch im Kurs beim Publikum, doch im Ratespiel des Senders hat Gil ganz klar die Nase vorn: Über 23.500 Stimmen fallen auf den 36-Jährigen! Auf dem zweiten Platz liegt Jan Josef mit knapp 5.300 Tipps. In der zweiten Live-Show fiel Gils Name zum ersten Mal und lässt Max Giesinger (30), Ruth Moschner (43) und Collien seither nicht mehr los. Für den Münchner spricht außerdem, dass er genau wie der Grashüpfer mit 1,85 Meter neben Matthias Opdenhövel größer wäre – Jan Josef misst dagegen nur 1,76 Meter. Außerdem machte der Schauspieler während der vergangenen Wochen Urlaub auf Mallorca, was eine geschickte Social-Media-Finte gewesen sein könnte. Wer von beiden ist für euch der Grashüpfer? Oder habt ihr noch einen anderen Promi unter Verdacht? Stimmt in unserer Umfrage ab!

