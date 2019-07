Elena Miras (27) wird nicht müde, sich gegen ihre Hater zu wehren! In diesem Jahr nimmt die ehemalige Love Island-Kandidatin bei Das Sommerhaus der Stars teil und polarisiert dabei ordentlich. Vor allem in der zweiten Folge fuhr die temperamentvolle Schweizerin während eines Spiels richtig aus der Haut und drohte ihrem Partner Mike Heiter mit der Trennung. Doch davon kann längst keine Rede mehr sein: Bei den Kuppelshow-Stars ist alles bestens!

Auf Instagram stellte die Beauty jetzt ein für alle Mal klar: "Ja, wir sind noch ein Paar und ja, wir lieben uns. In der Zeit, wo sich so viele aufregen, lachen wir dafür umso mehr!" Die vielen Nachrichten seiner Kritiker und Neider mache das Duo also umso stärker. Zudem bat Elena einige ihrer Follower, sich doch besser an die eigene Nase zu fassen. "Und ihr seid alle sehr, sehr anständig. Leben und leben lassen", schloss sie ihren Beitrag ab.

Dennoch geht der Wirbel um ihre Person nicht spurlos an der jungen Mutter vorbei: Wegen der unzähligen Hasskommentare und Beschimpfungen möchte sie sich in Zukunft erst mal eine TV-Auszeit nehmen. Bleibt abzuwarten, wie die 27-Jährige mit dem weiteren Feedback der noch ausstehenden Sommerhaus-Auftritte umgeht.

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

TVNOW Elena Miras und Mike Heiter

